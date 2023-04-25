В Томской области объем финансовых нарушений уменьшился в 2022 году

Объем проверенных за 2022 год средств превысил 155 миллиардов рублей. Фото: Сиб.фм

В Томской области в 2022 году уменьшился объем финансовых нарушений, а также нарушений при ведении бухгалтерского отчета. Об этом в ходе отчета перед депутатами Законодательной думы Томской области рассказала и.о. председателя региональной контрольно-счетной палаты Екатерина Василевская. Она отметила, что за 2022 год установлены нарушения при ведении бухучета на 215 миллионов рублей, в то время как за прошлые годы подобные нарушения оценивались в четыре миллиарда рублей.

«При этом наблюдается инертность и незаинтересованность ряда администраторов в привлечении доходов. Так, думы поселений принимают регрессивные ставки по налогу на имущество физических лиц, что приводит к значительному объему выпадающих доходов бюджетов поселений. Департамент лесного хозяйства не привлекает к ответственности рублем лесопользователей за захламление делян и порчу почв. Томский областной центр инвентаризации и кадастра показывает необъяснимое отклонение кадастровой стоимости участков от предыдущей оценки», - рассказала Екатерина Василевская.

Всего за год аудиторы проверили более 40 объектов, в том числе исполнительные органы Томской области и местного самоуправления, областные госучреждения и организации. Объем проверенных средств превысил 155 миллиардов рублей.

Ранее аукцион на ремонт трассы в Кожевниковском районе приостановлен из-за жалобы участника.