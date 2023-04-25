Клиентам сибирского банка теперь доступны облигации в юанях

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В приложении для торговли и инвестиций «СберИнвестор» и в системе интернет-трейдинга QUIK стали доступны к покупке облигации российских компаний в китайских юанях.

Чтобы купить облигации в юанях, надо сначала приобрести юани на брокерский счёт, а потом купить облигации. Ранее, с декабря 2022 года, клиенты Сбера получили возможность покупать и продавать китайские юани на валютном рынке Московской биржи.

Выплата купонного дохода будет проводиться в рублях по курсу Центрального банка на дату выплаты. Погашение облигаций — в рублях по курсу Центрального банка на дату погашения.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«С появлением возможности вложиться в юаневые облигации российских компаний клиентам Сбера стал доступен широкий набор инструментов в китайской валюте. Теперь можно купить юани, положить их на депозит, вложиться в юаневые облигации с помощью биржевого фонда, а также купив их напрямую. Таким образом, мы обеспечили новые возможности для валютной диверсификации клиентам с любыми потребностями и возможностями. Мы видим высокий спрос со стороны клиентов на юань и инструменты в этой валюте. Например, с момента появления возможности торговать юанем на брокерском счёте в декабре прошлого года оборот таких операций составил уже 6,5 млрд рублей. Мы продолжим расширять спектр возможностей для наших клиентов, дополняя их новыми инструментами в дружественных валютах».

В приложении для торговли и инвестиций «СберИнвестор» на Android и iOS доступны к приобретению следующие облигации:

В системе интернет-трейдинга QUIK доступны облигации:

Подробнее ознакомиться с параметрами указанных ценных бумаг можно на сайте Московской биржи.

Ряд активов доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами.