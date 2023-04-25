Выпускники школ Томской области поучаствовали в дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Более 500 ребят познакомились с программой «Профессионалитета» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» прошел в Томской области, рассказали в областной администрации. Учащиеся девятых классов попробовали свои силы разных сельскохозяйственной и транспортной отрасли. Ребята побывали в Томском аграрном колледже и его филиалах в Первомайском и Чаинском районах; в Кривошеинском агропромышленном техникуме, Кожевниковском техникуме агробизнеса и Томском техникуме железнодорожного транспорта.

«Мероприятия для школьников в рамках единого Дня открытых дверей проводятся с начала апреля: это всероссийские классные часы от амбассадоров «Профессионалитета», экскурсии в музей «Ветеринария Томской области», на птицефабрику «Томская», в испытательную лабораторию Томского мясокомбината и музей АО «Сибагро», - уточнила пресс-служба администрации Томской области.

В рамках дня открытых дверей родители будущих выпускников узнали о возможностях целевого обучения, востребованных на предприятиях компетенциях и трудоустройстве выпускников.