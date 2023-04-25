Более 20 тысяч жителей Томской области привились против клещевого энцефалита

Более 20 тысяч томичей уже привились от клещевого энцефалита Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала 2023 года более 20 тысяч жителей Томской области сделали прививки против клещевого энцефалита, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Среди привившихся – более пяти тысяч детей. Бесплатно вакцинацию прошли дети, студенты, пенсионеры и бюджетники.

«Правильно начинать курс вацинопрофилактики осенью. Первая прививка ставится в октябре – ноябре, а вторая в марте – апреле. Через год после завершения вакцинации необходима ревакцинация. В дальнейшем она повторяется каждые три года», — пояснила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Также в департаменте напомнили, куда обращаться в случаях присасывания клеща. Взрослых томичей примут в круглосуточных пунктах серопрофилактики межвузовской поликлиники (улица Киевская, 74), поликлиники № 4 (улица Интернационалистов, 2а) и медико-санитарной части № 2 (улица Бела Куна, 3). С детьми нужно обращаться в детскую больницу №1. Жителям Томской области в случае присасывания клеща нужно ехать в приемный покой районной больницы.

Напомним, что в Томске из-за погоды не успели обработать кладбища от клещей. А с начала сезона более двух десятков томичей уже пострадали от клещей.