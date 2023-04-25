Губернатор Мазур попросил руководителей отпустить томичей на кладбища в Родительский день

На Радоницу многие томичи поедут на кладбища Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале обратился к руководителям томских предприятий с просьбой отпускать сотрудников на кладбища в Родительский день. Радоница – Родительский день - в 2023 году выпала на 25 апреля.

«Сегодня Радоница, святой день. По традиции многие поедут на кладбища. Хочу попросить руководителей предприятий: если ваши сотрудники будут отпрашиваться с работы, - отнеситесь с пониманием. По возможности, отпустите проведать могилки, помянуть близких», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Родительский день в Томске увеличили количество автобусов маршрута №120, чтобы все желающие могли доехать до кладбища в Воронино.