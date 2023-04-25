Более 1000 девочек в Томской области бесплатно привились от ВПЧ в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области в 2022 году бесплатно привили от вируса папилломы человека (ВПЧ) более 1000 девочек в возрасте от 9 до 14 лет, сообщает департамент здравоохранения Томской области. Для покупки вакцины из бюджета региона выделили 14 миллионов рублей. Прививка защищает от рака шейки матки, одного из самых распространенных видов онкологии.

«Доказано, что вирус папилломы человека является основной причиной развития рака шейки матки. Поставив прививку, можно защитить себя от этого грозного заболевания. Оптимальным временем для вакцинации у девочек является возраст 9–14 лет. Наш 14-летний мониторинг показал, что вакцинация абсолютно безопасна, хорошо переносится и на сто процентов эффективна. Повторной прививки не требуется», — сообщила доктор медицинских наук, зав. отделением гинекологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, заслуженный деятель науки РФ Лариса Коломиец.

Бесплатную вакцинацию от ВПЧ проводят воспитанницам детских домов, девочкам из многодетных семей, удочеренным и принятым под опеку, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также имеющим наследственную предрасположенность к раку шейки матки, ВИЧ-инфицированным. Департамент здравоохранения сообщает, что работа будет продолжена, и в 2023 году еще 1000 девочек будут привиты от ВПЧ.

Напомним, что Максим Грищенко стал главным врачом томского онкодиспансера.