В Томске врачи вернули 74-летнему пациенту эрекцию

Томские врачи провели 74-летнему пациенту с отсутствием эрекции уникальную операцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске врачи городской больницы №3 провели уникальную бесплатную операцию по фаллопротезированию и вернули 74-летнему пациенту эрекцию.

Как сообщили в облздраве, такую операцию выполнили урологи горбольницы №3 впервые в рамках оказания высокотехнологичной помощи. Пациента прооперировали бесплатно.

В больницу обратился 74-летний пациент после радикальной простатэктомии. Пожилой мужчина отмечал отсутствие эрекции, стойкую к фармакотерапии (иФДЭ5).

«Операция проводилась в плановом порядке однокомпонентным протезом Промедон. Послеоперационный период проходит без осложнений. Мужчина выписан в удовлетворительном состоянии на третий день, в данный момент наблюдается амбулаторно у врача-уролога», – рассказал врач-уролог Артур Барабанов.

Операцию проводили – врач-уролог Артур Барабанов, ассистент, врач-уролог Михаил Федоров Юрьевич, анестезиолог Даурен Смагулов, операционная сестра Наталья Карепанова, медсестра-анестезист Анастасия Лугачева.