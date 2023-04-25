Максим Грищенко стал главным врачом Томского областного онкодиспансера

Фото: администрация Томской области

Новым главным врачом Томского областного онкологического диспансера назначен Максим Грищенко. Ранее он исполнял обязанности руководителя этой больницы, сообщает администрация региона.

Максима Грищенко назначил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Грищенко в 2006 году окончил СибГМУ по специальности «лечебное дело», в 2008 году ординатуру по специальности «Хирургия», в 2012 году — интернатуру по специальности «Онкология». Ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

Свою трудовую деятельность начал фельдшером станции скорой помощи. Работал врачом-хирургом в разных больницах областного центра, заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом клиник общей хирургии СибГМУ.

С 2019 года работает в Томском областном онкологическом диспансере. Прошел путь от врача-онколога до и.о главного врача.

С 2020 года является доцентом, и.о. заведующего кафедрой хирургии с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф СибГМУ. Врач высшей квалификационной категории. Женат, двое детей.