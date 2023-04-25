"Томичам на заметку": заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уровень подготовки атлетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «РБ Спорт» оценила уровень российских спортсменов в условиях отстранения от международных соревнований. По мнению специалиста, российские атлеты смогут вернуться на лидирующие позиции в мировом спорте.

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны. Во многих видах спорта мы исторически на лидирующих позициях — этого никак не отнять», — сказала Тарасова.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.