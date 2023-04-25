Жителям Томска 25 апреля начнут раздавать георгиевские ленточки

В Томске стартует традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске 25 апреля в преддверии празднования 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы будут раздавать ленты горожанам с 25 апреля до 9 мая включительно. Об этом сообщает городская администрация.

Раздача пройдет 25 апреля с 16:00 до 19:00, 29 апреля, 6 и 8 мая с 15:00 до 18:00 в Лагерном саду у Мемориала боевой и трудовой славы томичей, возле Театра драмы и у сцены на площади Новособорной.

Также ленту можно получить 30 апреля, 5 и 7 мая с 15:00 до 18:00 в Лагерном саду у Мемориала боевой и трудовой славы томичей, в Сквере студенческих отрядов у памятника участникам студенческого строительного движения, у Мемориала воинам-интернационалистам на Каштаке.

Напомним, акция «Георгиевская ленточка» была организована в год празднования 60-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 2023 пройдет в регионах России уже в восемнадцатый раз.