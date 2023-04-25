Томские межмуниципальные маршрутки с 29 апреля переходят на летнее расписание

В майские праздники изменится режим работы автобусов по пригородным маршрутам. Фото: Анна Ковалёва

Томские межмуниципальные маршрутки с 29 апреля перейдут на летнее расписание. Также в майские праздники изменится режим работы автобусов по пригородным маршрутам.

«Сезонные маршруты № 141 от площади Южной до садоводческого общества «Ветеран», № 120 Томск Камень Надежда и № 134 через 24-й км начнут работать с 29 апреля, а № 514 Северск Камень Надежда — с 15 мая», – говорится в областной администрации.

В майские праздники межмуниципальные автобусы изменят режим работы.

Так, 29 апреля автобусы будут ездить по субботнему летнему расписанию, 30 апреля и 1 мая - по воскресному летнему расписанию, 2 5 мая - по летнему расписанию буднего дня, 6 мая - по субботнему летнему расписанию, 7, 8 и 9 мая - по воскресному летнему расписанию.

Узнать расписание автобусов можно на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и на сайте перевозчика.