Семья погибшего в ходе СВО Максима Пескового получила золотой «Герб Томской области»

Фото: администрация Томской области

Родителей выпускника томского кадетского корпуса Максима Пескового, погибшего в ходе СВО, наградили «Гербом Томской области» в золотом исполнении. Награду вручила спикер Оксана Козловская, сообщает пресс-служба облдумы.

«Памятным знаком «Герб Томской области» в золотом исполнении награждены Владимир и Елена Песковые, родители единственного в Томской области Героя Российской Федерации Максима Пескового, за заслуги в воспитании сына, гражданина РФ, совершившего геройский подвиг, проявившего смелость и отвагу при защите Отечества, особо отличившегося при исполнении воинского долга», – говорится в сообщении.

Награду родителям Максима Пескового вручила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

«Гордимся, что у нас такие земляки. Сил Вам и мужества», - сказала Оксана Козловская.

Напомним, 26-летний выпускник томского Кадетского корпуса и Новосибирского высшего военного командного училища старший лейтенант Максим Песковой служил командиром разведывательной роты воинской части Новочеркасска. С первых дней он участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Ценой своей жизни спас подчиненный отряд. Посмертно удостоен звания Героя России. В июне 2022 года имя Максима Пескового было присвоено Томскому кадетскому корпусу.