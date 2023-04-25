В Томской области треть жилищного фонда имеет износ в 30-60%

В Томской области треть домов изношены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области на конец 2022 года жилищный фонд составил более 28 миллионов квадратных метров. Больше половины жилых помещений имели износ 30%, треть жилья – 30-65%, сообщает пресс-служба Томскстата.

На конец прошлого года жилищный фонд региона составил 28,3 миллиона квадратных метров. Общая площадь жилых помещений с износом до 30% занимает 56,5% жилищного фонда области. Износ от 30% до 65% имеют 34% жилых помещений.

«Наибольшая площадь жилых помещений сосредоточена в многоквартирных домах – 64,7% от площади жилищного фонда. На индивидуальные жилые дома приходилось 23,1%, на дома блокированной застройки – 12,1%. В городских поселениях находилось 19,5 млн кв. метров или 68,9% жилого фонда, в сельской местности – 8,8 млн кв. метров (31,1%)», – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в среднем на одного жителя Томского области приходилось 26,9 квадратных метра общей площади жилья, в городах – 26 кв. метра, в сельской местности – 29 кв. метра.

В жилищном фонде региона насчитывается 516,2 тысячи квартир. Двухкомнатных квартир – 36,3%, однокомнатных– 29,4, трехкомнатных – 27,6%, четырехкомнатных и более – 6,7%

Больше всего в области кирпичных домов - их 39,3%., деревянных домов – 28,4%, панельных – более 25%. Смешанные, монолитные, каменные и прочие занимают 6,6%.

Статистики добавили, что доля общей площади жилищного фонда, одновременно оборудованного водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, составила 61,8%.

В городской местности этот показатель намного больше, чем в сельской — 77,2 % против 27,6%.