Турчак: «Нужно снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО»

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил Президенту доклад рабочей группы с предложениями по СВО и социальному обеспечению бойцов и членов их семей. Фото: kremlin.ru

Как сообщает сайт ER.ru, глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил Президенту третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей. В первую очередь, необходимо сделать равными условия поддержки всех участников спецоперации.

- Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО, по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы Вас поддержать это предложение, – сказал Андрей Турчак.

Владимир Путин поддержал инициативу.

- Так и надо сделать. Нужно обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства, – сказал Президент.

Для семей участников СВО нужно также принять единый подход к оказанию поддержки, подчеркнул Андрей Турчак.

Следующее предложение рабочей группы – исключение боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Предлагается на время отпуска бойцов – планового и по болезни – восстановить действие полиса ОМС. Это поможет предотвратить длительное ожидание участниками СВО операций и даст им возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

Помимо того, необходимо снять ограничения по военной ипотеке в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет, отметил глава рабочей группы по вопросам СВО.

Кроме этого, рабочая группа по вопросам СВО предлагает на уровне закона расширить статус терробороны и добровольческих народных дружин. Андрей Турчак сообщил, что отдельный блок работы группы связан с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. Над решением задач в этой сфере представители группы работают с министром промышленности Денисом Мантуровым.

Секретарь Генсовета доложил главе государства и об итогах законодательной деятельности рабочей группы по СВО. В частности, Госдумой принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года. В первом чтении поддержан законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введен запрет на арест их денежных счетов, приняты и другие меры поддержки. Также Андрей Турчак предложил Президенту дату 1 июля установить на федеральном уровне в качестве Дня ветерана боевых действий.

- Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей, – сказал в заключение Владимир Путин.