Сибирский банк на примере карты жителя Новосибирской области создаст аналоги в регионах

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Сбер создал информационную систему «Карта жителя Новосибирской области». В 2023 году такое же решение планируется внедрить еще в нескольких регионах России. Для получения набора региональных социальных сервисов человеку не надо приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника.

Программное обеспечение ИС «Профиль держателя карты жителя» разработано АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», входящего в Группу Сбербанк. Система проактивно определяет доступные гражданину меры поддержки и взаимодействует с платёжно-идентификационной инфраструктурой для их доставки. У школьника, студента, пенсионера, многодетных родителей, молодой семьи — свой набор.

Оформить и пользоваться сервисами можно, привязав банковскую карту «Мир» любого банка в мобильном приложении или на портале карты жителя, в центрах «Мои документы» или отделениях банков — участников проекта.

Жители региона получат широкий список социальных сервисов: льготный проезд в общественном транспорте, скидки и кешбэк за покупки в рамках программы лояльности «Привет, МИР», льготные лекарства, молочную кухню, школьное питание, льготы для аспирантов и др.

Внедрение системы позволит правительству Новосибирской области повысить качество предоставления льгот и обеспечить их адресность, а также получить обратную связь от граждан для дальнейшего развития сервисов.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой — старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, смогли создать особенную концепцию и разработали заново вместе с партнёрами новую архитектуру и подход».

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C»:

« Карта жителя Новосибирской области — это решение, которое Сбер также планирует реализовывать совместно с другими субъектами Российской Федерации. Благодаря карте жителя граждане смогут просто получить доступ к социальным сервисам и мерам поддержки, используя в качестве ключа обычную банковскую карту "Мир" любого банка. Уникальность созданной для Новосибирской области системы в том, что гражданину для получения набора региональных социальных сервисов не нужно приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника».