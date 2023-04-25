Россияне смогут получить проценты по вкладу в начале срока

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МТС Банк сообщает об улучшении условий по вкладу «МТС Вклад» для клиентов-физических лиц. Он отличается возможностью выбора получения процентов в начале срока вклада или ежемесячно.

Максимальная доходность по вкладу на срок 36 месяцев составляет до 10% годовых. при условии капитализации процентов – ежемесячной выплаты процентов на счет вклада. Максимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено.

В банке сообщают, что срок вклада может составлять от 91 до 1096 дней и от 181 до 1096 дней в зависимости от выбранного способа получения процентов.

Кроме того, при оформлении срочный вклад впервые, для новых клиентов и держателей премиальных пакетов услуг банка предусмотрены дополнительные надбавки к ставке.

В случае автоматической пролонгации договора на условиях вклада «МТС Вклад», клиенты сохранят все преимущества и условия, которые были действительны на момент продления вклада.

Оформить вклад можно в мобильном приложении или любом офисе МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.