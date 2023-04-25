Участок улицы Красноармейской в Томске перекроют на выходных

В Томске на входных изменится схема движения на улице Красноармейской. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 28 апреля до 1 мая ограничат движение транспорта на участке улицы Красноармейская от проспекта Кирова до улицы Усова из-за ремонта теплосетей. Также изменится схема движения троллейбуса №3 и автобуса №120, сообщает мэрия.

«С 22:00 пятницы, 28 апреля, до 4:00 понедельника, 1 мая, будет ограничено движение транспорта на участке ул. ул. Красноармейская от пр. Кирова до ул. Усова. Это связано с проведением СП «Тепловые сети» работ на участке тепломагистрали №4», – говорится в сообщении.

Изменится схема движения троллейбусов маршрута №3. Транспорт будет ездить по схеме: пр. Ленина - пр. Кирова - до остановки «Томск-1». Количество подвижного состава сохранится.

Автобусы межмуниципального маршрута №120 (24) от Транспортного кольца будут следовать по схема – ул. Красноармейская, ул. Усова, ул. Вершинина, пр. Кирова (дублер), ул. Красноармейская и далее по маршруту.

От пр. Кирова – через ул. Вершинина, ул. Усова, ул. Красноармейская, выезжая на Транспортное кольцо и далее по маршруту.

Движение машин будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.