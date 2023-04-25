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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:04

Схема движения изменится на трассе Томск – Самусь с 27 по 29 апреля из-за ремонта

На участке дороги будет организован объезд
Алёна Мищенко
На трассе Томск - Самусь изменят схему движения.

На трассе Томск - Самусь изменят схему движения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 по 29 апреля на участке трассы Томск – Самусь изменится схема движения во время ремонта кабельной эстакады над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Это связано с тем, что специалисты «СИБУРа» будут ремонтировать кабельную эстакаду над проезжей частью на участке дороги 17,1 17,5 км.

На время ремонта – с 9:00 до 19:00 на участке дороги будет организован объезд. Для безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

А с 19:00 до 9:00 транспорт сможет проезжать по участку трассы Томск – Самусь без ограничений.