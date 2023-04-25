Стало известно, каким видом спорта чаще всего занимаются жители Томской области

Почти 500 тысяч человек в Томской области занимаются спортом, это каждый второй житель региона, сообщает Томскстат.

Аналитики выяснили, что за пять лет сторонников здорового образа жизни стало на треть больше. Активнее всего спортом занимаются мужчины – их 271 тысяча. Многие из них выбирают футбол, им занимаются 16 тысяч мужчин, лёгкую атлетику – 10 тысяч мужчин и волейбол – 7 тысяч жителей региона.

«Женщины не отстают от мужчин и также активно занимаются спортом, их 219 тысяч. Они в отличие от сильного пола выбирают виды спорта с меньшими физическими нагрузками. Лидирует по популярности фитнес-аэробика, ей занимаются 24 тысячи женщин», – говорится в сообщении.

Жительницы региона чаще всего занимаются фитнес-аэробикой – 24 тысячи женщин, хореографией – 16 тысяч томичек и лёгкой атлетикой. Эту дисциплину выбирают порядка 7 тысяч женщин.