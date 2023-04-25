Спортсмен из Томска стал бронзовым призером на чемпионате России по пауэрлифтингу

Томский спортсмен стал бронзовым призером на чемпионате России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмен из Томска Семен Богданов стал бронзовым призером на чемпионате России по пауэрлифтингу в весовой категории 66 кг, набрав в сумме 615 кг, сообщает обладминистрация.

Чемпионат России по пауэрлифтингу проходил с 20 по 23 апреля в Тамбове. В дисциплине «классическое троеборье» соревновались более 140 спортсменов из 16 регионов страны.

«Томский спортсмен Семён Богдан стал бронзовым призером в весовой категории 66 кг, набрав в сумме 615 кг (присед 205 кг, жим 145 кг, тяга 265 кг)», – говорится в сообщении.

Тренировал спортсмена Александр Обухович.