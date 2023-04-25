Чистая прибыль Томского электромеханического завода превысила 500 млн рублей в 2022 году

ТЭМЗ увеличил чистую выручку в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чистая прибыль «Томского электромеханического завода» (ТЭМЗ) увеличилась почти в 36 раз и составила 541 млн рублей в 2022 году, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка завода в прошлом году выросла в 1,7 раза и составила 1,98 млрд рублей. Себестоимость продаж достигла 1 млрд рублей, это на 14% выше показателя 2021 года.

Чистая прибыль ТЭМЗа за 2022 год стала одной из самых высоких в последние годы. Так, в 2018 году чистая прибыль достигла 864 млн рублей, а в последующие годы не превышала 22,7 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании выросла с 340,7 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 966,7 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская – с 300,3 млн рублей до 649 млн рублей.

Томский электромеханический завод имени Вахрушева (ТЭМЗ) — предприятие в Томске, крупный производитель горно-шахтного оборудования. Производит и ремонтирует горную и общепромышленную технику, большую номенклатуру взрывозащищенного и общепромышленного оборудования, строительного и садово-огородного инструмента, мебельную фурнитуру и др.