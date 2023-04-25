В Томске отменили парад теплоходов из-за позднего ледохода

В ТОмске отменили пард теплоходов Фото: Александр КОЦ

В Томске отменили парад теплоходов из-за погодных условий и позднего ледохода. Об этом сообщили в Томской судоходной компании

Напомним, парад теплоходов Томской судоходной компании должен был состояться 29 апреля. Этот праздник проводится ежегодно в честь открытия навигации. Впервые он прошел в 2016 году. Несколько лет парад не проводили из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил представитель Томской судоходной компании, парад теплоходов в этом году решили отменить из-за погодных условий. На реке до сих пор стоит лед, теплоходы не могут покинуть затоны. Переносить мероприятие не будут.

Напомним, 24 апреля на Томи в Томской области начался ледоход. Предположительно 25 апреля он может дойти до Томска.