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НовостиОбщество25 апреля 2023 0:15

Похолодание до +5 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Томске 25 апреля

Ожидается сильный ветер
Алёна Мищенко
В Томске вновь похолодает.

В Томске вновь похолодает.

Фото: Анна Ковалёва

В вторник, 25 апреля, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +5 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем ожидается до +3…+5°С.

В Томской области днем местами небольшие, по востоку умеренные дожди, в отдельных районах гололедные явления. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в светлое время суток в области составит +6…+11°С, местами 0…+5°С.