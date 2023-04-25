Похолодание до +5 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Томске 25 апреля

В Томске вновь похолодает. Фото: Анна Ковалёва

В вторник, 25 апреля, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +5 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем ожидается до +3…+5°С.

В Томской области днем местами небольшие, по востоку умеренные дожди, в отдельных районах гололедные явления. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в светлое время суток в области составит +6…+11°С, местами 0…+5°С.