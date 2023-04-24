Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии за приобретение и хранение наркотиков

Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя города Кедровый Томской области приговорили к четырем годам колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура. Примечательно, что нашел он запрещенные вещества в лесу, когда собирал грибы.

«В августе 2022 года мужчина обнаружил в лесу заросшее коноплей поле. Он знал о свойствах этого растения, поэтому собрал определенные его части и принес домой. Эту коноплю подсудимый использовал в личных целях», - рассказала пресс-служба прокуратуры Томской области.

Приговор в отношении жителя Кедрового в законную силу не вступил.

Напомним, что жительница Томска обвиняется в убийстве молодого сожителя.