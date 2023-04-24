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НовостиОбщество24 апреля 2023 16:01

Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии за приобретение и хранение наркотиков

Он нашел наркотики в лесу, когда собирал грибы
Александра Тайбатрова
Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии

Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя города Кедровый Томской области приговорили к четырем годам колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура. Примечательно, что нашел он запрещенные вещества в лесу, когда собирал грибы.

«В августе 2022 года мужчина обнаружил в лесу заросшее коноплей поле. Он знал о свойствах этого растения, поэтому собрал определенные его части и принес домой. Эту коноплю подсудимый использовал в личных целях», - рассказала пресс-служба прокуратуры Томской области.

Приговор в отношении жителя Кедрового в законную силу не вступил.

Напомним, что жительница Томска обвиняется в убийстве молодого сожителя.