Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии за приобретение и хранение наркотиков

Жителя Кедрового приговорили к четырем годам колонии
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жителя города Кедровый Томской области приговорили к четырем годам колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура. Примечательно, что нашел он запрещенные вещества в лесу, когда собирал грибы.
«В августе 2022 года мужчина обнаружил в лесу заросшее коноплей поле. Он знал о свойствах этого растения, поэтому собрал определенные его части и принес домой. Эту коноплю подсудимый использовал в личных целях», - рассказала пресс-служба прокуратуры Томской области.
Приговор в отношении жителя Кедрового в законную силу не вступил.
Напомним, что жительница Томска обвиняется в убийстве молодого сожителя.