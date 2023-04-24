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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:31

Томичам рассказали о действиях во время половодья при угрозе подтопления

За местами наиболее вероятного подтопления будут наблюдать полицейские
Александра Тайбатрова
За местами наиболее вероятного подтопления будут наблюдать полицейские

За местами наиболее вероятного подтопления будут наблюдать полицейские

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Томской области рассказали, что делать во время половодья, если твой дом находится в зоне подтопления. Информацию опубликовало Управление МВД России по Томской области. Сотрудники полиции будут наблюдать за зонами наиболее вероятного подтопления.

«При угрозе наводнения необходимо приготовить паспорт и другие документы, деньги, ценности и медикаменты. Следует перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи. Также не забудьте обесточить электропроводку и электроприборы, находящиеся на уровне подтопления», - напоминает пресс-служба полиции.

Если возникнет необходимость эвакуации, сотрудники полиции будут следить за сохранностью имущества, а также обеспечивать безопасность на маршрутах эвакуации и пунктах временного размещения.

Напомним, что в Томской области начался ледоход на Томи.