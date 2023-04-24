Томичам рассказали о действиях во время половодья при угрозе подтопления

За местами наиболее вероятного подтопления будут наблюдать полицейские Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Томской области рассказали, что делать во время половодья, если твой дом находится в зоне подтопления. Информацию опубликовало Управление МВД России по Томской области. Сотрудники полиции будут наблюдать за зонами наиболее вероятного подтопления.

«При угрозе наводнения необходимо приготовить паспорт и другие документы, деньги, ценности и медикаменты. Следует перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи. Также не забудьте обесточить электропроводку и электроприборы, находящиеся на уровне подтопления», - напоминает пресс-служба полиции.

Если возникнет необходимость эвакуации, сотрудники полиции будут следить за сохранностью имущества, а также обеспечивать безопасность на маршрутах эвакуации и пунктах временного размещения.

Напомним, что в Томской области начался ледоход на Томи.