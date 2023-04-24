Более 1000 партий нелегальных семян овощей выявили в Томской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области выявили более 1000 партий семян овощей, которые не внесены в Государственный реестр. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, специалисты которого и проводили контрольно-надзорные мероприятия.

«В результате зафиксировано 12 нарушений законодательства в области семеноводства. Индивидуальным предпринимателям были объявлены предостережения с предложением об обязательной проверке наличия в Государственном реестре селекционных достижений сортов семян, предназначенных к реализации», - уточнила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили такую не внесенную в реестр продукцию, как семена огурцов «Змей-искуситель» и «Китайский долгожитель», сельдерей «Мужская доблесть», фасоль «Блюхильда», кабачок «13 стульев», морковь «Проще простого», томаты «33 поросенка», «Сибирский килограмм» и т.д.