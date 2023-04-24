В Колпашевском районе нашли тело пожилого мужчины при тушении пожара

Тело пожилого мужчины нашли спасатели МЧС, когда тушили пожар. Фото: СК по Томской области
В селе Тогур Колпашевского района Томской области загорелся жилой дом. Спасатели МЧС при тушении пожара обнаружили тело пожилого мужчины 1949 года рождения.
«В этом доме погибший проживал вместе с женой. Женщина 1945 года рождения находится в больнице, предположительно, она отравилась угарным газом», - прокомментировали в СК по Томской области.
Сейчас следственные органы проходят проверку по факту обнаружения тела погибшего.
Напомним, что в селе Александровское 38-летний мужчина обжег руки и шею из-за пожара. А в Шегарском районе местный житель получил ожоги лица и тела при пожаре, но от госпитализации отказался.