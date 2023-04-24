Жительница Томска обвиняется в убийстве молодого сожителя

Дело 50-летней томички передано в суд. Фото: Сиб.фм

Жительница Томска обвиняется в том, что убила своего 35-летнего сожителя, рассказали областной прокуратуре. Обвинительное заключение по делу 50-летней томички утверждено, а дело передано в суд. Следствие предполагает, что между сожителями произошла ссора во время застолья.

«В ходе ссоры разозлившаяся женщина взяла нож и нанесла им один удар в грудь потерпевшему. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте», - уточняет пресс-служба прокуратуры Томской области.

Позже женщина стала звать на помощь и пыталась убедить сотрудников полиции и скорой помощи, что мужчина сам себе нанес смертельный удар.

Напомним, что в селе под Томском зверски убили 39-летнюю женщину.