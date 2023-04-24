Налоговые Томской области продлят время работы для подачи деклараций о доходах

С 25 по 27 апреля налоговые в Томской области будут работать с 09.00 до 20.00 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томской области в офисах регионального УФНС с 25 по 27 апреля пройдет областная акция «Дни открытых дверей». В эти дни налоговые будут работать с 09.00 до 20.00, сообщает администрация региона. В Томске прием граждан будет вестись по адресу проспект Фрунзе, 103д.

«Дни открытых дверей приурочены к декларационной кампании, в рамках которой граждане, обязанные отчитаться о полученных в 2022 году доходах, должны не позднее 2 мая направить в налоговую службу декларацию по форме 3-НДФЛ», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Подать декларацию до 2 мая должны индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Также предоставить сведения о доходах должны те, кто получил в дар имущество не от близких родственников, выиграли в лотерее от четырех до 15 тысяч рублей, продали имущество, которым владели меньше минимального срока и т.д.