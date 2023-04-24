Кладбища в Томске не обработали от клещей перед Радоницей

На кладбище существует большая вероятность «подцепить» клеща Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области перед родительским днем – Радоницей – не успели обработать кладбища от клещей, предупреждает региональное управление Роспотребнадзора. В 2023 году планируют обработать от клещей пять кладбищ: «Южное», «Томск-2», поселках Воронино и Бактин, а также в районе Спичфабрики. Но пока сделать это не успели из-за холодов и снега, который не успел растаять.

«Кладбище одно из самых любимых мест обитания паукообразных. Клещи любят кустарниковые зоны и зоны, где много соломы и прошлогоднего сухостоя. Поэтому на кладбище существует большая вероятность «подцепить» клеща», - предупредили в управлении Роспотребнадзора в Томской области.

Напомним, что с начала сезона в Томской области от клещей пострадали 22 человека, в том числе четыре ребенка.