Сквер на Трудовой лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Томске

Почти пять тысяч жителей Томска приняли участие в голосовании Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Лидером рейтингового голосования за объекты благоустройства в Томске является сквер на Трудовой улице, подсчитали в мэрии. В голосовании уже поучаствовали пять тысяч жителей областной столицы. Две из пяти территорий, которые наберут больше всего голосов, станут победителями и будут благоустроены в 2024 году.

«За сквер на улице Трудовой отдано 1230 голосов. За благоустройство сада «Белое озеро» проголосовал 881 человек. Далее следуют: сквер у «Университетского озера» на Московском тракте (675 голосов); сквер у ЦУМа (264 голоса) и сквер на улице Железнодорожной (259 голосов)», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Голосование продлится до 31 мая. Напомним, что всего в Томской области выберут 55 территорий для благоустройства в следующем году.