Губернатор Владимир Мазур совершил обход Степановки

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур в прошедшие выходные совершил обход Степановки вместе с жителями и представителями общественности микрорайона.

Глава региона осмотрел вблизи школы №35 пустырь, который жители предлагают благоустроить. Ранее здесь, в границах улиц Богдана Хмельницкого, Дружбы и Энергетиков располагались семь аварийных домов. После расселения жителей и сноса аварийного жилья, местная общественность вышла с инициативой разбить здесь сквер или иное общественное пространство для отдыха, разработав соответствующий эскиз. Губернатор идею поддержал, поручив мэрии Томска проработать проект для вынесения на голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Идею жителей о создании места отдыха, благоустройства территории поддерживаю обеими руками, – сказал Владимир Мазур. – В нескольких метрах от этого пространства – школа и детский садик, через дорогу – много жилых домов, рядом – речка и прекрасный вид на горы. Людям будет удобно и комфортно. А уж в том, что новый сквер жители будут содержать в порядке, я убежден на все сто: участвовал в субботнике на Степановке и знаю, какие молодцы здесь живут».

Губернатор посетил микрорайон Школьный на улице Энергетиков, куда пришел по приглашению местной жительницы Галины Баёвой. О проблемах и идеях своих соседей она рассказала губернатору на личном приеме в региональном отделении «Единой России». Жители просят решить проблему с технической дорогой вдоль долгостроев, сделав ее общедоступной. Например, это позволит школьникам добираться на уроки и обратно, не в обход, а напрямую. Глава региона поручил мэрии областного центра и департаменту архитектуры и строительства рассмотреть предложение.

С жителями улицы Короленко губернатор обсудил план капитального ремонта домов. Председатель совета одного из домов Наталья Думбинская рассказала, что дома нуждаются в ремонте кровли, но в региональной программе капитального ремонта эти объекты отнесены на 2047 год. Глава региона поручил рассмотреть возможность переноса сроков.

«Ждать четверть века – нереально, и оставлять людей с протекающими крышами недопустимо. Нужно рассмотреть все возможные варианты решения проблемы», – подчеркнул Владимир Мазур.

Вместе с губернатором в обходе Степановки участвовали глава Кировского района Валентина Денисович и депутат Думы города Томска Максим Резников.