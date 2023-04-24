В Томской области 15 мая завершат отопительный сезон и начнут ремонтировать теплосети

Ремонтные работы на теплосетях в Томской области начнут после завершения отопительного сезона 2022-2023 с 15 мая. Фото: Анна Ковалева

В Томской области теплосетевые организации начнут ремонтные работы после завершения отопительного сезона 2022-2023 с 15 марта. Это было озвучено на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения. На заседании руководители энергетических компаний доложили о ходе планового ремонта объектов электросетевого хозяйства.

«Штаб рассмотрел вопросы подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, выполнению ремонтных работ основного оборудования предприятий. Ремонтные кампании электросетевых и генерирующих предприятий Томской области стартовали в феврале», - проинформировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также на заседании рассказали, что в регионе идет плановый ремонт линий электропередачи и электротехнического оборудования, из-за чего в мае-апреле возможно снижение надежности электроснабжения потребителей или к повышенным требованиям к рабочим мощностям энергетического оборудования.

Напомним, что из-за ремонта на теплосети автобус №29 на три дня изменит схему движения.