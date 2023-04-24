В Томске начали ремонтировать дороги по нацпроекту

Подрядчики начали работать на улице Клюева Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске стартовали ремонтные работы по нацпроекту, рассказали в мэрии. На улице Клюева начала работать организация «Томская строительная компания». Подрядчики фрезеруют старый асфальт и разбирают бортовой камень.

«Работы здесь будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке от ул. Иркутский тракт, 75/1 ст. 1 до ул. Клюева, 1/1. Рабочие заменят асфальт на проезжей части», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Напомним, что в Томске в 2023 году отремонтируют семь участков дорог. Комплексный ремонт дорожного полотна планируется на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, участков улиц Красноармейской от проспекта Кирова до улицы Красноармейской, 123а, Алтайской от улицы Л. Толстого до улицы Елизаровых, Киевской от проспекта Фрунзе до улицы Сибирской. Также отремонтируют участок трассы Томск – Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 километра. Подрядчиков, которые займутся эти работами, уже определили.