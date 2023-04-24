«Почему люди верят мракобесам?»: в Томске состоится лекция о лженауке

Александр Соколов (на фото) прочтет в Томске лекцию о лженауке Фото: Пресс-служба ТПУ

Научный журналист, создатель и редактор портала Антропогенез.ру Александр Соколов прочтет в Томске лекцию «Лженаука вечна. Почему люди продолжают верить мракобесам?» Об этом сообщает пресс-служба Томского политеха. Открытая лекция пройдет 13 мая на семейном фестивале «Фиджитал-день» в честь 127-летия вуза.

«Когда мы жалуемся на то, что лженаука продолжает существовать, несмотря на развитие науки… Это в некотором роде то же самое, что сетовать: почему, когда мы пытаемся убежать от горизонта, он движется за нами. Похоже, что существование лженауки неизбежно, как существование видимого горизонта, пока мы на Земле. Это не значит, что с лженаукой бессмысленно бороться. Но важно понимать, что причины этого явления гораздо сложнее, чем кажется. Об этом и поговорим на лекции в Томске», - приводит слова Александра Соколова пресс-служба ТПУ.

Напомним, что «Фиджитал-день» в честь дня рождения ТПУ пройдет 13 мая на Новособорной площади. Начало праздника – в 12.00, а окончание – в 23.00. Организаторы обещают много интересных активностей для детей и взрослых, в том числе выставки, мастер-классы и розыгрыши.