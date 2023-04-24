Стоявший на дороге мужчина попал под колеса Mazda на томской трассе

На томской трассе автомобиль Mazda сбил мужчину. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В субботу, 22 апреля, на трассе Томск – Мариинск автомобиль Mazda Demio сбил 38-летнего мужчину, который стоял на дороге без светоотражающих элементов, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Авария произошла 22 апреля около 23:10 на 3 километре трассы Томск – Мариинск.

«Автомобилем Mazda Demio, под управлением 29-летней женщины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 38-летний мужчина, находился на проезжей части, без цели ее перехода. Световозвращающих элементов на его одежде не было», – говорится в сообщении.

С травмами мужчину доставили в больницу.

Полиция ищет очевидцев данного ДТП. Свидетелей аварии просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.