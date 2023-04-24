«Ростелеком» пригласил на работу выпускников центра помощи детям

В минувшую пятницу сотрудники «Ростелекома» поздравили с 90-летним юбилеем коллектив и воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района. В подарок компания подготовила книги и предложение о трудоустройстве.

На торжественной церемонии заместитель директора – технический директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Леонид Шурыгин поздравил присутствующих и подарил в библиотеку центра познавательные книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». В издании, разработанном при участии экспертов компании «Ростелеком-Солар», подробно описываются угрозы, которые поджидают в цифровом мире. Автор данной книги делится своим опытом и на реальных примерах демонстрирует, как можно защитить свои личные данные. Он также рассказывает, как распознать попытки обмана и выбрать правильную стратегию поведения в сети.

«Кибербезопасность является важным аспектом в жизни молодежи и на нее нужно обращать отдельное внимание. Книги, которые мы дарим, написаны простым языком и объясняют все тонкости безопасносного поведения в интернете как детям, так и взрослым, — поделился Леонид Шурыгин. — Также я хочу пригласить выпускников центра на работу в „Ростелеком“. Мы знаем, что многие ваши воспитанники обладают уникальными навыками и качествами, которые могут быть полезны в нашей команде. Мы готовы предоставить им возможности для развития и роста».

«Ростелеком» предлагает выпускникам учреждения попробовать себя в роли активных продавцов. В рамках предложенных вакансий оператор предоставляет работу с официальным трудоустройством, которую возможно совмещать с учебой. Для сотрудников проводится бесплатное обучение и тренинги.

«Каждый сотрудник нашего коллектива от всего сердца дарит детям свое душевное тепло, любовь и заботу. Когда мы чувствуем поддержку со стороны органов власти и коммерческих организаций мы становимся сильнее. Благодарю „Ростелеком“ за внимание и неравнодушное отношение к нашим воспитанникам», — сказала директор ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» Теслёнок Ольга.

Подробности трудоустройства можно узнать по телефону 8 (3822) 58-23-94.