В Томске будут судить мужчину за убийство 10-летней давности

В Томске осудят обвиняемого в убийстве 10-летней давности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области будут судить 46-летнего мужчину за убийство, совершенное 10 лет назад. Обвиняемый скрывался под чужим именем в разных городах, он был задержан в феврале текущего года в Барнауле, сообщает СУ СК по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего мужчины в совершении преступлений по статьям «Убийство из хулиганских побуждений» и «Угроза убийством».

По данным следствия, в январе 2013 года житель Стрежевого во время совместного распития спиртных напитков с двумя женщинами и мужчиной без повода из хулиганских побуждений ударил ножом в шею мужчине.

«Затем, демонстрируя вышеуказанный нож и угрожая женщинам убийством в случае, если они попытаются вызвать скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, он заставил их сесть вместе с ним в такси и уехать с места происшествия, лишив их возможности оказать потерпевшему помощь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

После этого обвиняемый уехал из Стрежевого и 10 лет проживал в разных городах России под чужим именем. С 2013 года по 2023 год он находился в федеральном розыске. Все это время правоохранители проводили следственные действия и искали обвиняемого.

В феврале 2023 года мужчина был задержан в Барнауле Алтайского края. Его доставили в Томск и заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения.