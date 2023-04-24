Житель Северска выиграл миллион рублей в лотерее, купив билет за 100 рублей

Северчанин выиграл миллион в лотерею.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель Северска выиграл один миллион рублей в тиражной лотерее «Мечталлион». Билет обошелся мужчине в 100 рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения «Почты России».
«Счастливый» билет житель Северска купил в апреле в почтовом отделении на улице Братьев Иглаковых, 40.
Как сообщила начальник северского почтового отделения Марина Орехова, победитель лотереи всегда покупал несколько лотерейных билетов, когда получал письма и посылки или оплачивал коммунальные платежи.
По ее словам, обычно северчанину везло в бестиражных лотереях, а на этот раз посчастливилось выиграть в тиражной лотерее. Мужчина верил, что удача на его стороне и оказался прав.
По данным Почты России, всего с начала года жители региона выиграли в лотереях 9,6 млн рублей. Чаще всего их покупали в отделениях Томска, Северска, Стрежевого, а также Колпашевского, Молчановского и Шегарского районов.
Уточняется, что выигрыш менее 15 тысяч рублей можно получить в отделениях почты. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» проходят каждое воскресенье на Первом канале.