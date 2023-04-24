Работники ТДСК приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства и получили награды победителей

Фото: ТДСК

В Томской области прошел Региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который на протяжении 13 лет проводит Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) совместно с Минстроем России.

В апреле в Томске собрались 20 специалистов строительных специальностей, чтобы показать мастерство в четырех конкурсных номинациях.

Задания для номинантов включали практические и теоретические этапы. На практике конкурсантам поручили исполнить характерную работу по специальности. Штукатуры, например, за 4 часа должны были выполнить высококачественную штукатурку двух поверхностей, сопряженных под прямым углом, и декоративную отделку.

Каменщики производили кирпичную кладку стены с выкладкой рельефного рисунка и качественной расшивкой швов.

Монтажники каркасно-обшивных конструкций строили Н-образную конструкцию из металлических профилей с обшивкой гипсовыми материалами.

Сварщики сваривали трубу 50х8 – неповоротный стык под углом 45 градусов – одно из самых сложных положений ручной сварки. Сварку производили вручную: плавящимся электродом и полуавтоматической сваркой.

В номинации «Лучший штукатур» сразу два призовых места получили работники подразделений ТДСК: Ольга Веленкова из ООО «СМУ ТДСК» и Марина Долич из АО «СУ ТДСК».

Фото: ТДСК

Владимир Обложко из АО «СУ ТДСК» стал первым в номинации «Лучший каменщик».

Партнером конкурса конкурса «Строймастер» стал завод «Сухие смеси ТДСК».

Предприятие представило собственную марку BauenBesser на мастер-классе для профессиональных отделочников.

«Вauen besser» в переводе с немецкого означает «строить лучше». В 2020 году собственную рецептуру смесей заводчане доработали вместе с европейскими партнерами, после чего предприятие зарегистрировало свой товарный знак.

Сегодня «Сухие смеси ТДСК» производят шпатлевки, ровнители пола, грунтовки, гидроизоляцию, штукатурку, клеи, гидроизоляцию, песчано-цементные смеси, затирки.

Строительные смеси — это сложные многокомпонентные составы, которые содержат вяжущие вещества, заполнители, наполнители и различные модифицирующие добавки, придающие смесям высокую адгезию, пластичность, атмосферо- и морозостойкость, гидрофобность.

Продукция BAUEN BESSER хорошо зарекомендовала себя на региональном и сибирском рынке. Кроме линейки готовой продукции завод предлагает услуги по смешиванию компонентов по любым техническим заданиям заказчиков.