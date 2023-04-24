Знакомьтесь с неравнодушными людьми и их проектами

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Живём, чтобы помнить и помним, чтобы жить. Проект Союза армян Томской области позволил студентам и школьникам не только провести журналистское расследование и получить знания о героических страницах истории нашей страны , но и пропустить «через себя» судьбы героев-фронтовиков.

«И хотя я никогда не видел своего прадеда,.. я чувствую связь с ним, горжусь его героической судьбой и стремлюсь быть достойным представителем нашей фамилии». Эти строки 15-летнего Андрея Турецкого посвящены Петру Петровичу Турецкому, командиру авиаотряда. Журналистское расследование Андрея среди других материалов студентов и школьников о героях Великой Отечественной было напечатано в одном из номеров журнала «Мой народ» за 2020 год.

А началось все с проекта «Живём, чтобы помнить», идея которого родилась в Союзе армян Томской области, а реализация была приурочена к 75-летию со дня Великой Победы нашей. Проект получил поддержку из Фонда президентских грантов. К его участникам – студентам и школьникам – прикрепили наставников, Ими стали сами авторы проекта, а также преподаватели и аспиранты исторического факультета Томского государственного университета.

Чтобы подчеркнуть важность их журналистского труда, ребятам рассказали о феномене исторической памяти, которая лежит в основе национального сознания и через которую оценивается настоящее и будущее народа и государства. Корреспондент журнала «Мой народ» провела для ребят мастер-класс по подготовке статьи на основе журналистского расследования, рассказала, как работать с архивным материалом, как проводить интервью. А главный редактор Араик Кочарян пообещал опубликовать в журнале лучшие исторические расследования. Что и было сделано по завершении проекта.

Только напечатали в журнале в итоге все статьи ребят – уж больно серьёзную, большую работу они провели. Значимость проекта трудно оценить. И дело не только в том, что некоторые студенты и школьники благодаря ему получили путёвку в журналистику, но и в том, что молодым людям, только вступающим в жизнь, дали возможность самим прикоснуться к истории. Причём не через учебники, а через судьбы героев-фронтовиков, эпизоды из жизни которых они сами собирали по крупицам во время своих расследований.

Рубен Манукян, председатель Союза армян Томской области:

«Ещё раз убеждаюсь, что наша молодёжь помнит и ценит героизм предков: отцов и дедов, которые плечом к плечу победили страшную чуму ХХ века – фашизм. Ребята неравнодушны к истории, и понятие «патриотизм» им хорошо знакомо.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru