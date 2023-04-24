Более 1,4 тысячи коек смогут дополнительно развернуть больницы Томской области в паводок

Томские больницы готовы к весеннему половодью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Больницы Томской области сообщили о готовности развернуть при необходимости дополнительно более 1,4 тысячи коек на время паводка. Также власти сформировали месячный запас медикаментов, в том числе для льготников, сообщили в администрации региона.

Как сообщил директор территориального центра медицины катастроф Николай Денисов, на период весеннего половодья все томские больницы перейдут в режим повышенной готовности.

«При необходимости больницы могут развернуть более 1400 дополнительных коек для госпитализации тех, кому это потребуется», — сказал Денисов.

Кроме того, в медучреждениях сформирован запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для транспорта. Все больницы располагают резервными источниками электропитания.

Также специалисты подготовили списки пациентов, которые нуждаются в первоочередной эвакуации из мест подтопления — люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и маломобильные томичи.

При необходимости планируют задействовать санитарную авиацию.