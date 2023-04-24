Сибирский банк предлагает бесплатные образовательные курсы по инклюзии

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СберУниверситет сделал бесплатными и общедоступными два онлайн-курса об инклюзивной среде и ее построении - «Сбер для всех» о том, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, создавать доступную среду и атмосферу в команде, и «Доступность цифрового контента» — для дизайнеров, разработчиков и тестировщиков. Кроме того, на сайте Сбербанка есть руководство о том, как создавать доступные услуги для людей с инвалидностью.

Сбербанк активно развивает сервисы для людей с ограничениями. Раздел сайта «Особенный банк» показывает отделения со специализированными банкоматами, адаптированные офисы и сервисы на русском жестовом языке. Кроме того, для людей с ментальными особенностями есть социальные истории — наглядные инструкции, которые помогают подготовиться к визиту в офис банка.

Марина Ижболдина, HR-директор Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Для Сбера важен каждый клиент – мы делаем наши сервисы и отделения доступными для всех. Это важный вектор работы Сбера – мы стремимся не только адаптировать технические устройства, но и развивать эмпатию, обучать правильно взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями».