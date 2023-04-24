Губернатор Томской области Мазур вновь поздравил горожан с началом новой недели

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур традиционно поздравил горожан с началом новой недели. Глава области опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию и напутственные слова.

"Дорогие друзья! Всех с новой рабочей неделей и долгожданным теплом!", - пишет Мазур.

А тем временем, под постом главы региона собрались новые жалобы.

"Решите проблему пожалуйста с асфальтированием примыканий коммунального моста к берегу, бетонные плиты просели, все машины притормаживают, пробка увеличилась по времени в два раза, стоим по 2 часа от северного парка, люди живущие в Тимирязево бреются и зубы чистят уже в дороге видимо", - пишет томич Константин Ф.

Помимо этого, некоторые горожане продолжают жаловаться на плохую уборку в Томске.

"Да тепло... Теперь надо ждать дождей и гроз, чтобы смыть грязь хотя бы с центральных улиц. Пыльное марево стоить до четвёртого этажа. Ночью фары авто светят как в тумане. Бедный краеведческий музей стоит под слоем пыли как беспризорный замарашка. На кирпиче мэрии по соседству не так заметно. Отмыть город от многолетней пыли не планируется? Хотя бы ко дню защиты детей", - пишет Николай Р.

Также в комментариях мелькают обращения жителей ближайших районов Томска и отдаленных деревень области.