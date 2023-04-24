Началось голосование за шестого финалиста в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

В понедельник, 24 апреля, стартовало голосование за шестого финалиста в конкурсе «Главный котик Томска 2023». Проголосовать за понравившегося питомца можно на сайте портала «АиФ-Томск».

Напомним, 20 марта был объявлен конкурс «Главный котик 2023». Каждую неделю томичи выбирают котиков, которые смогут получить шанс выиграть годовой запас корма.

Победитель недели получает сертификат от партнеров и проходит в финал, где сможет побороться за главный приз.

Отдать свой голос за понравившегося питомца на этой неделе можно до 20 апреля. Участие принимают 50 котиков

Еженедельный выбор питомцев пройдет до 16 июня. 20 июня объявят главного котика Томска.