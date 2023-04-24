Пожароопасный сезон объявлен в лесах Томской области

В Томской области официально ввели пожароопасный сезон. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 24 апреля в лесах Томской области официально вводится пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности жителям региона грозят штрафы, сообщает департамент лесного хозяйства Томской области.

Губернатор Томской области Владимир Мазур своим постановлением объявил пожароопасный на территории региона.

«С наступлением пожароопасного сезона весь личный состав подведомственных учреждений переходит на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни. На лесопожарных станциях будет организовано круглосуточное дежурство, усилено наземное и авиационное патрулирование лесов. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность», — сообщил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

В этот период все лесопользователи должны строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не сжигать сухую траву и не разжигать огонь рядом с лесом.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; должностным лицам – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лицам – от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение деревьев в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности также предусмотрена уголовная ответственность.

Всех жителей региона призывают соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также о других нарушениях в лесах по телефону круглосуточной прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.