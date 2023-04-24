В Томской области депутаты отчитались о своих доходах за 2022 год в обезличенном формате

Томские депутаты отчитались о доходах за 2022 год. Фото: Анна Ковалёва

Депутаты Законодательной думы Томской области и Думы города Томска представили обобщенные данные о доходах и имуществе в 2022 году. Теперь они носят обезличенный характер.

Напомним, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о публикации депутатских деклараций о доходах в обобщенном виде без указания персональных данных.

Обобщенная информация о доходах депутатов опубликована на сайте парламента и городской думы. В документе имеется общее количество народных избранников и число депутатов, представивших сведения о своих доходах за прошлый год. Подробные данные о доходах скрыты.

«Количество депутатов Законодательной Думы Томской области, исполнивших обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», – говорится в сообщении на сайте облдумы.

Такое же сообщение представлено в городской думе.

Думы города Томска сообщила, что о доходах отчитались все 37 депутатов, Законодательная думы указала, что декларацию сдали все 42 парламентария. Нарушений не зафиксировано.