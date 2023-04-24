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НовостиОбщество24 апреля 2023 0:10

Теплая погода до +14 градусов ожидает жителей Томска 24 апреля

Осадков е ожидается
Алёна Мищенко
В Томске в понедельник будет тепло.

В Томске в понедельник будет тепло.

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 24 апреля, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +14 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем поднимется до +12…+14°С.

В регионе возможны осадки в виде дождя, ветер юго- западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха в светлое время суток в области составит +11…+16 °С, местами +5…+10 °С.