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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:00

В Тоской области с 24 апреля начинается пожароопасный сезон

Подрядные организации, обслуживающие региональные автодороги, будут регулярно выполнять комплекс противопожарных мероприятий
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 24 апреля в Томской области начинается пожароопасный сезон. Подрядные организации, обслуживающие региональные автодороги, будут регулярно выполнять комплекс противопожарных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточним, что при данном режиме департамент лесного хозяйства Томской области должен обеспечить готовность сил и средств для предупреждения и тушения природных пожаров, а областной департамент защиты населения и территории - обеспечить взаимодействие сил и средств постоянной готовности на межмуниципальном и региональном уровнях.

В администрации также напомнили, что за сжигание сухой травы, палок или лесной подстилки предусмотрена административная и уголовная ответственность.