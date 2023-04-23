В Томске 23 апреля состоится финальный день розыгрыш старинных монет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сегодня, 23 апреля, состоится финальный день розыгрыша старинных монет на слете коллекционеров.

Напомним, что на встрече выставят редкие старинные монеты и предметы антиквариата, а также проведут аукцион по продаже некоторых из них.

Слет подарит возможность коллекционерам из разных городов России познакомиться друг с другом, обсудить своё занятие и обменяться редкостями. Томский нумизмат Сергей Морозов назвал событие знаменательным для томичей, которые увлекаются сбором старинных и необычных вещей.