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НовостиОбщество23 апреля 2023 4:00

В Томске 23 апреля состоится финальный день розыгрыш старинных монет

Такое мероприятие пройдет впервые в городе
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сегодня, 23 апреля, состоится финальный день розыгрыша старинных монет на слете коллекционеров.

Напомним, что на встрече выставят редкие старинные монеты и предметы антиквариата, а также проведут аукцион по продаже некоторых из них.

Слет подарит возможность коллекционерам из разных городов России познакомиться друг с другом, обсудить своё занятие и обменяться редкостями. Томский нумизмат Сергей Морозов назвал событие знаменательным для томичей, которые увлекаются сбором старинных и необычных вещей.